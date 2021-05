Nachwuchs des VfB Stuttgart Prominenter Neuzugang kommt vom BVB

Kirk soll nun beim VfB mithelfen, diesen Ausbildungsbereich ganz grundsätzlich neu zu strukturieren. So soll es zukünftig im Bereich der unter 13-Jährigen weniger um Ergebnisse gehen, sondern die individuelle Ausbildung des Einzelnen im Fokus stehen. Dazu will man sich weg vom kalendarischen Alter in der Zuordnung der Kinder in den Mannschaften bewegen, hin zu einer Klassifizierung nach dem biologischen Alter. Wer also in seiner individuellen Entwicklung weiter ist, bekommt andere Herausforderungen gestellt, als ein eventuell gleichaltriger Spieler, der noch nicht so weit ist.