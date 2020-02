Nachwuchs bei den Wasserbüffeln Das nächste Büffel-Kälbchen ist da

Überwältigt ist man beim Wasserbüffel-Förderverein ebenso bei NatureLife-International über das immer noch zunehmende Interesse am Projekt. „Die Identifikation mit den Tieren und dem Projektansatz Landschaftsmanagement, Artenschutz und Umweltbildung zusammen zu bringen, beschert uns unzählige Anfragen und wir haben trotz der vielen Steine, die aus dem Weg geräumt werden mussten, keinen Tag bereut, das Projekt gestartet zu haben“, so der Initiator und Präsident der Stiftung NatureLife-International, Claus-Peter Hutter. Er freut sich, dass viele, oft aus anderen Regionen stammende Menschen, ins Bottwartal kommen, um die Tiere zu sehen. „Eine Beobachtungsgarantie gibt es jedoch nicht, schließlich haben die Tiere eine natürliche Aufgabe zu erfüllen. Wenn sie in nicht einsehbaren Bereichen weiden, um für ökologische Vielfalt zu sorgen, muss man halt ein andermal wiederkommen“, so Hutter.