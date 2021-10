Nachwehen des Brexit EU-Angebot für Nordirland reicht London nicht

Nach Protesten in Nordirland hatte die EU am Mittwoch eine weitgehende Lockerung der Kontrollen angeboten. Der britische Brexit-Minister Lord Frost besteht aber darauf, dass dem Europäischen Gerichtshof – entgegen der Vereinbarungen – keine Entscheidungsbefugnis in Nordirland zukommen soll. Frost ließ keinen Zweifel daran, dass die britische Regierung das Nordirland-Protokoll für „unhaltbar“ betrachtet, solange der EuGH in Nordirland etwas zu sagen habe. Umgekehrt lehnte EU-Vize-Kommissionschef Maros Sefcovich die Idee eines gemeinsamen Schiedsgerichts für Nordirland in Binnenmarkt-Streitigkeiten ab.