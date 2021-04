Nachts in Kirchberg Diebstähle aus Fahrzeugen

Kirchberg - Ein Dieb hat sich in der Nacht auf Mittwoch in Kirchberg an mehreren unverschlossenen Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Der Polizei sind bislang zwei Fälle in der Straße Vogelsang sowie ein Fahrzeug in der Königsberger Straße bekannt, bei denen der Dieb kleinere Bargeldbeträge entwendete.