Deutschlands Eltern im Stress "Coronaferien": Schulen und Kitas machen dicht

POLITIK: Die Linke im Bundestag fordert nun für betroffene Eltern eine Entgeltfortzahlung ähnlich wie im Krankheitsfall, nämlich sechs Wochen vollen Lohnausgleich. Minister Heil hat angekündigt, gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an diesem Mittwoch die Sozialpartner - also Arbeitgeber und Gewerkschaften - einzuladen, "um zu gemeinsamen Lösungen zu kommen". Am Samstag hatte schon SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil solche Lösungen in Aussicht gestellt. "Daran arbeiten wir." Er appellierte an die Arbeitgeber, sich in diesen Krisenzeiten flexibel und entgegenkommend zu zeigen. "Es kann nicht sein, dass Arbeitgeber diese Herausforderung nur den Beschäftigten überlassen." Altmaier (CDU) hatte am Freitag gesagt, Bund, Länder und Kommunen seien gefordert.