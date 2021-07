Nachtkritik: „Werther“ im Stuttgarter Staatstheater Buhrufe für das Regieteam der Goethe-Oper

Stuttgart - Das Orchester sitzt im Bühnenhintergrund. Im Vordergrund: eine weiße, runde Fläche, die ins Parkett hineinragt. Darauf inszeniert Felix Rothenhäusler am Sonntagabend in der Stuttgarter Staatsoper Jules Massenets Goethe-Oper „Werther“ als Spielfeldstudie: Die Bühnenfiguren, auffällig gewandet in Weiß, Blau und Grün, gehen im Kreis oder nehmen die Diagonale. Eine Berührung gibt’s nur ein einziges Mal. Hinzu kommt der Titelheld als Prototyp des ewigen Liebhabers mit einem Rosenstrauß in der Hand. Am Ende, nachdem es Rosenblätter geregnet hat, stirbt er auf diesen einen ziemlich kitschigen Tod.