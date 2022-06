Nachtkritik: Eric Clapton in Stuttgart Gitarren-Ikone unter Starkstrom

Ausgesprochen spielfreudig – so präsentiert sich Eric Clapton vom ersten Moment an bei seinem Gastspiel am Dienstagabend in der Stuttgarter Schleyerhalle. Wie üblich unterteilt er sein Set in einen elektrischen und einen Lagerfeuer-Teil. Er beginnt unter Starkstrom: Die Blues-Licks perlen ihm nur so aus den Fingern bei „Pretending“ und „Hoochie Coochie Man“.