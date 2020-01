Nachruf aus Gudrun Pausewang „Die Wolke“ hat sie berühmt gemacht

Was es heißt, indoktriniert zu werden, hat die Tochter von Eltern, die der Wandervogel- und Lebensreformbewegung anhingen und begeisterte Nationalsozialisten wurden, aus nächster Nähe erfahren. In schonungsloser Offenheit sich selbst gegenüber erzählt sie in ihren „Rosinkawiese“-Bänden von ihrer schlesischen Kindheit. Bevor sie der Generation von Florian Illies und den darauffolgenden die Augen für Frieden, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz öffnete, unterrichtete sie an verschiedenen Schulen in Südamerika. Auf der Frankfurter Buchmesse wurde sie vor zwei Jahren für ihr Lebenswerk geehrt. Es ist aktueller denn je. Im Alter von 91 Jahren ist die große alte Dame der Apokalypse in Bamberg gestorben.