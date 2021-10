Nachruf auf Edita Gruberova Polierte Tonperlenketten

51 Jahre auf der Bühne

Konzerte hat die am 23. Dezember 1946 im slowakischen Bratislava in prekäre Verhältnisse hinein geborene Sängerin allerdings noch lange gegeben – am prominentesten wohl vor vier Jahren im Festspielhaus Baden-Baden, wo sie 2013 mit dem Herbert-von-Karajan-Preis ausgezeichnet wurde. Diese Ehrung erhielt die einstmals berühmteste und lange auch beste Koloratursopranistin der Welt im Rückblick auf eine einzigartige Karriere, die in den späten 1970er Jahren mit Strauss’ Zerbinetta und mit Donizettis „Lucia di Lammermoor“ in Wien kometenhaft begann. Und wie besonders war und wurde danach doch ihre Königin der Nacht! Vor allem deren glitzernde, perfekt polierte Tonperlenketten (die manche gerade wegen ihrer Brillanz als kühl empfanden) wird keiner von denen vergessen,die sie staunend hörten. Dank ihrer beeindruckenden Technik stand Edita Gruberova fast vier Jahrzehnte als Diva auf der Bühne – in späten Jahren gerne auch mal in konzertanten Aufführungen, die ihr das verhasste Regietheater vom Leibe hielten. In Konzerten ist sie 51 Jahre lang aufgetreten. Das hat keine Sängerin vor ihr und (bisher) nach ihr erreicht. „Je lauter die anderen singen“, hat die Sängerin einmal gesagt, „desto leiser werde ich“. Am Montag ist sie, erst 74-jährig, in ihrem Haus in Zürich gestorben. Wer sie einmal hörte, wird sie nicht vergessen.