Nachruf auf den Künstler Christo Der Einpack-Verzauberer

Seine Ehefrau Jeanne-Claude, die ihren Mann bei all dem zunächst als Managerin im Hintergrund unterstützt hatte, wurde später zur Mitverfasserin der Projekte. Als die langjährige Lebens- und Arbeitsgefährtin 2009 überraschend starb, setzte er das gemeinsame Schaffen ohne Zäsur fort. „Wenn ich arbeite“, verriet er in einem Interview, „bleibt mir keine Zeit, mich allein zu fühlen.“ Weswegen er auch weiter unter dem Label Christo und Jeanne-Claude auftrat. Dabei gelang ihm noch mehrmals Eindrucksvolles. Zum Beispiel die „Floating Piers“, 2016: eine orangefarbene Installation aus schwimmenden Stegen auf dem oberitalienischen Iseo-See. Oder die aus 7000 lackierten Ölfässern aufgestapelte „Mastaba“ 2018 im Londoner Hyde Park. Der poppige Koloss, der die Gestalt einer stumpfen Pyramide hatte, brachte den Künstler auch zu seinen Anfängen zurück, waren es doch in der ersten gemeinsamen Aktion mit Jeanne-Claude ebenfalls Ölfässer, mit denen die beiden aus Protest gegen den Bau der Berliner Mauer eine Straße in Paris verbarrikadiert hatten.

Stuttgart ehrte ihn mit dem Theodor-Heuss-Preis

Vor den Karren einer politischen Richtung wollte Christo sich dabei nie spannen lassen. Doch wenn er für die Freiheit der Kunst eintrat, schloss das die Freiheit der Menschen mit ein. Als er 2014 den Stuttgarter Theodor-Heuss-Preis erhielt, galt die Auszeichnung einem, der Zwänge und Ideologien konsequent aus seinem Werk herausgehalten hat. Die Leistung dieses Weltkünstlers spiegelt sich aber ebenso im Publikum, dem er beglückende Gemeinschaftserlebnisse ermöglichte. Fünf Millionen strömten allein 1995 in den Berliner Tiergarten, um den silbermetallisch eingewickelten Reichstag zu bestaunen. Das lange unverstandene Avantgarde-Konzept des verfremdenden Eingriffs in den öffentlichen Raum – Christo hat es zum Massenevent mit Volksfestcharakter gemacht. Und weil jedes Fest irgendwann zu Ende geht, waren die Verhüllungsaktionen stets nur wenige Wochen zu sehen. Was Christo nicht schmerzte. „Wichtig ist die Erinnerung!“, sagte er einmal.

Und was wird nun aus seinem letzten Projekt, der Rückkehr in seine Lieblingsstadt Paris, die Verhüllung des Arc de Triomphe, des französischen Nationaldenkmals? In diesem Jahr hätte sie stattfinden sollen, wieder jene berühmten zwei Christo-Wochen lang. Wegen der Corona-Pandemie musste die Aktion verschoben werden, auf Herbst 2021. Zum Glück sind die Entwürfe und Vorbereitungen weit fortgeschritten; auf der Webseite von Christo wird am Sonntagabend nicht nur die traurige Nachricht vom Tod des Künstlers verkündet, sondern auch das Versprechen, seine letzte Aktion trotzdem stattfinden zu lassen. Wenn das gelingt: Was für ein würdiges und fröhliches Erinnerungsfest wird es werden – ein echter Christo!