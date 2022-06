Nachruf auf Bea Kießlinger Wichtige Netzwerkerin für den Tanz

2009 gründete sie das landesweite Netzwerk „TanzSzene BW“. In der Interessengemeinschaft der Tanzschaffenden im Südwesten sind die freie Szene und die festen Ensembles vereint im Ziel, Tanz in Baden-Württemberg zu stärken. Auch die Schätze der Tanzgeschichte hob sie über den Tanzfonds Erbe: 2013 setzte sie das „Tanzlokal“ in Stuttgart künstlerisch um. „Es ist in Vergessenheit geraten, dass in Baden und Württemberg der 20er- und 50er-Jahre Pioniere des modernen Tanzes wirkten“, betonte sie. Wirkten doch dort Pina Bauschs Lehrer Kurt Jooss, Mitgründer der Folkwang Tanzstudios, oder Rudolf von Laban. In der Initiativgruppe Stadt-Land-Bund sollte sie schließlich maßgeblich dazu beitragen, das genannte bundesweite Förderprogramm Tanzpakt Stadt-Land-Bund aus der Taufe zu heben. Bea Kießlinger wurde 58 Jahre alt.