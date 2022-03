Nachrichten Marietta Slomka über schwierige Interviewmomente

Slomka (52), die zu den bekanntesten TV-Nachrichtenmoderatorinnen in Deutschland zählt, ergänzte: "Man fühlt sich hilflos, während man in seiner trockenen, warmen, sicheren Redaktion sitzt. Das ist psychologisch wohl das Schwierigste, was ich als Interviewerin erlebt habe." Weil es einem den Krieg so nahe bringe. "Dagegen sind harte Schlagabtausche mit Profi-Politikern eigentlich ein Spaziergang."