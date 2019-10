Nachhaltigkeit in Betrieben aus der Region Stark für die Umwelt

Von Bienenhotels, über Autos, die mit Wasserstoff fahren, bis hin zu Produkten, die ökologisch und verantwortungsvoll produziert werden – Hainbuch macht sich stark für die Umwelt. Dieses Jahr wurden einige nachhaltige Projekte, um die Umwelt zu schützen, angestoßen und umgesetzt. Es ist aber nicht so, dass dies erst seit dem Hype um "Friday for Future" oder durch das Pushen der Medien bei den Marbachern so ist. Nein, bei Hainbuch ist der Umweltschutz schon immer selbstverständlich. Umweltschutz und Energieeinsparung sind wesentliche Bestandteile der Unternehmenspolitik und verankert in den Umweltleitlinien. Bei Hainbuch in Marbach fängt das schon im Kleinen an, beispielsweise mit der richtigen Mülltrennung, dem sparsamen Umgang mit Büromaterialien, Papier, Werkstoffen und Strom am Arbeitsplatz sowie dem Nutzen von Wasserspendern oder einem Elektrotransporter für Werksfahrten.