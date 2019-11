„Sie in der Einrichtung und im Ort zu integrieren, sehen wir als unsere soziale und nachhaltige, fortwährende Aufgabe“, macht der Vorsitzende klar und ergänzt: „All das gelingt uns dank professioneller und individueller Pflege und Betreuung durch unser engagiertes und gut ausgebildetes Personal, das sich in hohem Maße mit seiner Arbeit identifiziert und das wir als die dritte Säule unseres Nachhaltigkeitsdenkens verstehen“, so Braun. In Zeiten des Pflegekraftmangels liegt das besondere Augenmerk der Stiftung auf der Personalgewinnung und -bindung. „So verstehen wir unter Nachhaltigkeit nicht zuletzt auch junge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern.“