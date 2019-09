Nachhaltigkeit in Betrieben aus der Region Die AOK ist grün

Die AOK im Land setzt konsequent auf Grünstrom und vermehrt auf umweltschonende Dienstfahrzeuge: „In der Bezirksdirektion Ludwigsburg-Rems-Murr wurden in den letzten Jahren drei Elektro- und zwei Hybrid-Autos angeschafft. Dadurch konnten wir rund ein Drittel an CO2-Ausstoß einsparen. Unsere Bezirksdirektion belegt damit bei der AOK Baden-Württemberg den Spitzenplatz“, ist Gunter Härer stolz. Außerdem wurden an mehreren regionalen Standorten Umkleide-, Dusch- und Abstellräume für Mitarbeiter/-innen, die mit dem Rad zur Arbeit kommen, eingerichtet.