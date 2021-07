Nachhaltigkeit „Heimathafen“ gewinnt Preis

„Wir stecken da all unser Herzblut rein“

Die Eschs freuen sich sehr über die Auszeichnung. Sie erhoffen sich dadurch mehr Sichtbarkeit für ihr noch junges Projekt. „Wir stecken da all unser Herzblut rein, und es ist sehr wichtig, dass wir gesehen werden“, sagt sie. Denn nur wenn sich viele Menschen beteiligen, könnte auch ein nötiger Wandel geschaffen werden, so Esch. Sie und ihr Mann wünschen sich, dass sich möglichst viele Menschen beteiligen und so ein Bürgerprojekt entsteht. Die Eschs bekommen 1000 Euro Preisgeld, um „ihre Arbeit weiter voranzutreiben“, wie es heißt. „Das können wir sehr gut gebrauchen“, sagt Esch. Wie das Preisgeld angelegt werden soll, kann sie noch nicht sagen. Außerdem bekommen sie einen Motivationskick. Man habe wegen Corona in einigen Bereichen auch eine Flaute erleben müssen und freue sich nun um so mehr über die tolle Nachricht.