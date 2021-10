Nachhaltiges Marbach In neuem Laden kosten Waren nichts

Inspiration bei einer Stadtführung

Dass in der Schillerstadt nun eine so außergewöhnliche Plattform etabliert wird, ist übrigens auch dem Umstand geschuldet, dass sich der ursprüngliche Gedanke nicht realisieren ließ. Eva Kissel schwebte zunächst die Entwicklung einer so genannten Bibliothek der Dinge vor. Dabei verleihen öffentlichen Büchereien nicht nur Romane, CDs oder Spiele, sondern auch Gegenstände des sonstigen Bedarfs wie Nähmaschinen oder Werkzeug. Wenn man so will, handelt es sich dabei um leibhaftige kleine Leihläden. Inspiriert wurde die Marbacher n-Gruppe zudem von einer nachhaltigen Stadtführung in Stuttgart, bei der Interessierte einen Einblick vom Konzept der Teilbar in Stuttgart bekamen. Hier haben Bürger Dinge wie ein Feldbett, eine Eiscrememaschine oder ein Laminiergerät gespendet, die andere nach einer Registrierung und dem Bezahlen eines frei wählbaren Mitgliedsbeitrags ausleihen können.