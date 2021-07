Nachhaltige Samstage Gut-genug-Produkte verschenkt

Es ist ein Thema, das sich viele auf die Fahnen geschrieben haben. Zu ihnen gehört der Erdmannhäuser Bürgermeister Marcus Kohler. Seine 5000-Einwohner-Gemeinde im Landkreis ist der Ludwigsburger Energieagentur Lea und dem Klimaschutzpakt beigetreten – und es soll noch mehr gehen. Kürzlich haben auch Marcus Kohler und seine Familie daheim in Ludwigsburg-Oßweil den Keller ausgemistet und die Dinge dann über ein Internet-Portal an den Mann und die Frau gebracht. Bequemer, so dachte er sich dann, wäre es aber, die Sachen einfach vor der eigenen Haustüre loszuwerden – und startete in Erdmannhausen die ersten Nachhaltigkeitstage: Quartiersweise, immer an Samstagen, waren die Bürger aufgerufen, ihre Gut-genug-Produkte nach draußen zu stellen und/oder einen Spaziergang zu unternehmen, um kostenlos „einzukaufen“. Die Gemeinde übernahm die Organisation, verteilte Flyer und stellte Anmeldekärtchen aus. Knapp 120 Haushalte haben sich insgesamt an den drei Samstagen beteiligt, zahlreiche Dinge wechselten coronakonform und unkompliziert den Besitzer.