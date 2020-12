Nachgekocht aus Uri Buris „Meine Küche“ Die besten Falafel nach Uri Buri

Falafel (für 4 Personen)

+ 1 Tag einweichen

+ 1 Stunde ruhen

Zutaten:

500 g getrocknete Kichererbsen

7 Knoblauchzehen

1 große Zwiebel

1 Chilischote (rot oder grün)

3 Stängel Koriandergrün

3 Stängel glatte Petersilie

1 EL Kreuzkümmelsamen

½ EL Korianderkörner

1 EL Salz

1 EL Natron

1 EL Sesamöl

1 l Sonnenblumenöl zum Frittieren

Zubereitung

Die Kichererbsen am Vortag in kaltes Wasser einlegen und 24 Std. einweichen. Dann die Kichererbsen in ein Sieb abgießen, mit kaltem Wasser abbrausen und abtropfen lassen. Den Knoblauch und die Zwiebel schälen, Chili waschen und putzen, alles grob hacken. Die Kräuter abbrausen, trocken schütteln und ebenfalls grob hacken. Die Hälfte der Kichererbsen in einer Küchenmaschine grob mahlen. Die andere Hälfte mit Knoblauch, Zwiebel, Chili, Kräutern, Gewürzen, Salz, Natron und Sesamöl in einem Standmixer sehr fein pürieren. Alles in eine Schüssel geben und 40 ml Wasser untermischen, bis eine cremig-feuchte Masse entstanden ist. Fühlt sich die Masse zu trocken an, ruhig noch etwas Wasser hinzufügen. Die Kichererbsenmasse 1 Std. ruhen lassen. Dann das Sonnenblumenöl in einem nicht zu großen, dafür eher hohen Topf sehr stark erhitzen. Die Falafel mit einem speziellen Werkzeug, dem Falafel-Stempel, formen und anschließend portionsweise im heißen Öl in ca. 3 Min. knusprig frittieren. Mit dem Schaumlöffel aus dem Öl holen und auf Küchenpapier entfetten.

So lange dauert’s

Wenn man das Einweichen der Kichererbsen nicht dazu zählt, sind die Falafel in 40 Minuten fertig. Perfekt sind sie mit Hummus und Gemüse aus dem Ofen.

Das sagen die Mitesser:

Gibt es irgendjemand, dem Falafel nicht schmeckt?

Für Fans von: Küche aus Nahost.

Weitere Tipps: Auch wenn Uri der Fischexperte schlechthin ist, gibt es in dem Buch auch tolle Rezepte für Shakshuka oder Blumenkohl in scharfer Kokossauce..

Uri Buri: Meine Küche.

Gräfe und Unzer. 29 Euro.