Nachgekocht aus „Sherlock Holmes“ Sheperd’s Pie aus dem Wirtshaus „Kampfhahn“

Stuttgart - Was für ein großartiges Kochbuch! Silke Martin hat die Romane und Kurzgeschichten von Sir Arthur Conan Dolye gelesen und die Rezepte zum Frühstück, Lunch, Tea Time und Dinner nachgekocht und gebacken, die der Gourmet Sherlock zu sich nahm. In „Sherlock Holmes – Das Kochbuch“ (Hölker Verlag) geht es originär zu, die Gerichte werden zeitgemäß interpretiert. Wie bei diesem Rezept des Sheperd’s Pie, der vegetarisch variiert wird. In „Die Entführung aus der Klosterschule“ reisen Holmes und Watson nach Nordengland, um den entführten Sohn des Herzogs von Holdernesse auszuspüren. Sie logieren im Wirtshaus „Kampfhahn“.