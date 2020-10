«Nachfrage steigt deutlich an» Sportwagenbauer Porsche holt bei Verkaufszahlen auf

SEK durchsucht 17 Wohnungen

Kriegsspiele in Wehrmachtsuniform inklusive Waffen

Die Polizei in Bayern und Baden-Württemberg ermittelt gegen eine Personengruppe, die mehrfach bewaffnet in Wehrmachtsuniformen zusammengekommen sein soll. Im Rahmen einer groß angelegten Durchsuchungsaktion wurden nun so viele Waffen sichergestellt, dass Lastwagen zum Abtransport nötig waren. Auch im Landkreis Esslingen sowie im Rems-Murr-Kreis wurden Objekte durchsucht.