Nachfrage nach PCR-Tests Testlabore befürchten Überlastungen wegen der Omikron-Welle

In Baden-Württemberg seien die Laborkapazitäten wegen gefallener Inzidenzen und weniger Testaufkommen zwischen den Jahren noch nicht voll ausgeschöpft, heißt es vom Landesgesundheitsministerium. Beim MVZ Labor Ravensburg rechnet man ab dem kommenden Montag mit einem Probeaufkommen, „das mindestens auf dem Niveau von vor Weihnachten liegt“, schreibt eine Sprecherin. Hier ist die „tägliche Kapazitätsgrenze bereits erreicht“ – wegen des hohen Probeaufkommens, des Anstiegs der Positivrate und der Variantentestung. Eine weitere Zunahme des Probeaufkommens, würde zu Verzögerungen in der Probenabarbeitung führen, heißt es.

Durch einen Fachkräftemangel in dem Bereich gibt es Grenzen

Die Bioscientia-Labore sind dagegen nach eigenen Angaben noch nicht am Limit, doch man stellt sich auf deutlich mehr Auswertungen ein. Wie von anderen Laborbetreibern auch heißt es hier, dass es an Material für die Bearbeitung der Proben aktuell nicht mangele. Knackpunkt sei das Personal: Es gebe einen Fachkräftemangel und fiele durch Quarantäne mehr Personal aus, wäre dies ein Problem: „Wir sind auch interessiert an der Verkürzung der Quarantänefristen“, so Borucki.

Auch beim Bundesgesundheitsministerium sieht man dieses Problem. Eine „nennenswerte Steigerung“ der Labor-Kapazitäten könne „nicht zuletzt aufgrund des auch in diesem Bereich zu erwartenden Personalmangels nicht erreicht werden“, sagt ein Sprecher. Das Ministerium prüfe derzeit Optionen. „Wichtig ist und bleibt die Steuerung der Bedarfe, in der Nationalen Teststrategie ist bereits eine Priorisierung der PCR-Testungen bei knappen Kapazitäten aufgeführt“, heißt es aus dem Ministerium weiter. Zudem könnten spezielle Schnelltestverfahren breiter zum Einsatz kommen. „Bei sehr hohen Fallzahlen wird man ggf. dazu übergehen müssen, eine Diagnose rein symptom- bzw. antigenschnelltest-basiert zu stellen, also auf eine PCR-Diagnostik bei bestimmten Personengruppen zu verzichten