Nachfrage nach Coronatests ist hoch Neues Testzentrum in Affalterbach

Es könne zwar vorkommen, dass man mal zehn Minuten warten müsse, aber lange Schlangen auf dem Gehweg gebe es nicht mehr. Vom 1. März an will das Zentrum sogar noch schneller sein. Eine Systemumstellung ist in Arbeit, dann geht es noch fixer, hofft Andreas Vogt. Seiner Erwartung nach wird die Zahl der Test in der nahen Zukunft nämlich auf diesem Niveau bleiben. Lediglich die Zahl der PCR-Tests, die wegen des Schulbeginns nach den Ferien leicht erhöht ist, werde wieder etwas sinken, glaubt Vogt. Auch den sogenannten „Turbo-PCR-Test“, der in nur 20 Minuten oder spätestens am selben Tag ein Ergebnis liefert, bietet das Testzentrum in Marbach an. Vier bis fünf am Tag werden davon gemacht, so Vogt.