Nachfolger in Brief festgelegt Omanischer Sultan Kabus gestorben - Cousin neuer Herrscher

Kabus war so lange an der Macht wie kein anderer Herrscher der arabischen Welt. Er hatte das Sultanat Oman fast 50 Jahre im Alleingang regiert und von einem rückständigen Landstrich in einen modernen, prosperierenden Staat verwandelt. "In tiefer Trauer und mit großem Schmerz gibt der königliche Hof den Tod von Sultan Kabus bekannt", hieß es in einer offiziellen Mitteilung.