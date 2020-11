«Nachbesserungen nötig» Klima-Allianz fordert stärkeren Kampf gegen Erderwärmung

An diesem Mittwoch tagt erstmals seit Monaten wieder das Klimakabinett der Bundesregierung, in dem die betroffenen Fachminister zusammenkommen. Es wurde im Frühjahr 2019 eingesetzt, um das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung zu erarbeiten. Am Mittwoch soll es unter anderem um eine Zwischenbilanz dieses Programms gehen und um die Klimaschutz-Verhandlungen auf EU-Ebene.

© dpa-infocom, dpa:201117-99-360186/2