Nachbarschaftsduell in der Kreisliga A1 SGV Murr dreht den Murrtal-Classico

„Wir haben das Spiel aus der Hand gegeben. Das ist umso ärgerlicher, weil wir wussten, dass Murr relativ wenig aus dem Spiel heraus macht, sondern auf Fehler von uns lauert. Und vier der fünf Tore resultieren am Ende eben aus genau unseren Fehlern“, monierte Steinheims Coach Luciano Adami, der in den ersten 35 Minuten ein sehr gutes Spiel seiner eigenen Mannschaft sah. Per Elfmeter, den Mario Fink sicher versenkte, ging sein Team in der achten Minute gar in Führung. Ebenfalls durch einen Strafstoß – verwandelt von Murrs Michael Winkle – glich der Gastgeber in der 14. Minute jedoch wieder aus. Im Anschluss entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften ihr Heil in der Offensive suchten. Mit Erfolg.