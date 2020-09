Nach zwei Jahren Unternehmen hadern mit Datenschutz-Grundverordnung

37 Prozent haben die Verordnung aber immerhin "größtenteils umgesetzt". Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Digitalbranchenverbandes Bitkom hervor, die am Dienstag in Berlin veröffentlicht wurde. Die DSGVO bildet seit dem 25. Mai 2018 den gemeinsamen Datenschutzrahmen in der Europäischen Union.