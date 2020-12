Nach Zusammenstoß auf der A81 Unfallverursacherin flüchtet per Anhalter

Eine 47-Jährige hat am Donnerstagmorgen einen Unfall auf der A81 verursacht und ist anschließend per Anhalter geflüchtet. Sie war gegen 9.20 Uhr auf dem linken Fahrstreifen zwischen Pleidelsheim und Mundelsheim unterwegs, als sie plötzlich nach rechts zog. Dabei prallte sie gegen das Heck eines 61-jährigen Sattelzugfahrers, der gerade die rechte Spur befuhr. Durch die Kollision wurde der Mercedes nach links abgewiesen und schleuderte in die Mittelschutzplanke. Dort kam der Wagen letztlich auch zum Stehen.