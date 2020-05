Bitterstoffe in Zucchini und Kürbis Vorsicht, diese Gemüsesorten können giftig sein

Doch auch im gesunden Grünzeug können versteckte Gefahren lauern. Da wären zum Beispiel die Blausäure unter anderem in bitteren Mandeln und verschiedenen Obstkernen, die Oxalsäure in Rhabarber, Spinat und Stachelbeeren, das Phasin in Bohnen und das giftige Solanin in unreifen und grünen Teilen der Kartoffel.