Nach Zerstörung der Bienenkisten in Erdmannhausen Die Völker empfangen ihre Hoheiten

Erdmannhausen - Wenn Königinnen verreisen, dann ist das durchaus mit Aufwand verbunden. Auch bei Bienenköniginnen. Per Express ist die Kiste mit den seitlichen Luftschlitzen am vergangenen Mittwoch beim Erdmannhäuser Imker Thomas Deckert eingetroffen. Drinnen: 20 kleine gelbe Käfige aus Plastik. In jedem summen eine Bienenkönigin und acht Begleitbienen. Und in jedem steckt eine dicke Schicht Futterteig – angedicktes Zuckerwasser, damit die Hoheiten und ihr Gefolge unterwegs gut versorgt sind.