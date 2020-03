Nach WM in Berlin Die deutschen Bahnradasse im Olympia-Check

SPRINT FRAUEN: Was für eine Gala-Vorstellung von Emma Hinze auf dem Holzoval! Gold in den olympischen Disziplinen Teamsprint, Sprint und Keirin und eine Dominanz, wie sie in der Vergangenheit Rekord-Weltmeisterin Kristina Vogel gezeigt hat. Kann sie die Form halten, wäre sogar ein Gold-Triple in Japan möglich. In Hinzes Windschatten brillierten auch die erst 20 Jahre alte 500-Meter-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch. Bitter für den Bundestrainer, dass nur zwei bei Olympia starten können.