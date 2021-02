Straffer Spielplan Ohne Atempause: Handball-Bundesliga nach WM unter Druck

Unmittelbar nach dem Ende der Weltmeisterschaft in Ägypten geht es für die Topclubs THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt schon am Donnerstag in der Champions League weiter. Am Wochenende darauf stehen dann schon wieder die ersten Liga-Spiele auf dem Programm. "Der Spielplan ist natürlich auf Kante genäht", sagt HBL-Präsident Uwe Schwenker. Der 61-Jährige wird die nächsten Tage daher besonders aufmerksam beobachten.