Nach WM-Aus Handballer brauchen dringend ein Erfolgserlebnis

Nach dem enttäuschenden Scheitern in der Hauptrunde muss bei den Olympischen Spielen endlich wieder ein Erfolgserlebnis her, um den seit mehr als vier Jahren anhaltenden sportlichen Sinkflug zu stoppen und die Attraktivität der Sportart in schweren Corona-Zeiten wieder zu steigern. "Wir brauchen jetzt Olympia, um die Kurve wieder nach oben zu kriegen", betonte der Präsident des Deutschen Handballbundes mit Nachdruck.