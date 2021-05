Nach wenigen Fällen im Vorjahr Experten warnen vor starker Grippewelle

Bestätigt wird diese Annahme auch von Scott Hensley, Mikrobiologe an der Perelman School of Medicine der Universität Pennsylvania. Er appelliert aus diesem Grund an die Bevölkerung, sich in diesem Jahr gegen die Grippe impfen zu lassen. „Wenn es jemals ein Jahr gibt, in welchem geimpft werden muss, dann ist dies das Jahr.“, so der Mikrobiologe. Hensley geht allerdings davon aus, dass die Menschen viel von der Corona-Pandemie gelernt haben und Schutzmaßnahmen wie Abstand und Hygiene weiterführen werden. Dadurch könnte die Grippewelle wieder abgeschwächt werden.