Nach vier Jahren Trump US-Late-Night-Shows vor neuen Zeiten

Kaum einer griff Trump in den vergangenen Jahren mit schärferem Spott an als Colbert, was sich auch an seinen in die Höhe schnellenden Zuschauerzahlen spiegelte. Genau wie seine Kollegen, Trevor Noah von der "Daily Show" oder Jimmy Kimmel ("Jimmy Kimmel Live!"), enttarnte er die Lügen nachhaltiger und führte die Absurditäten der populistischen Trump-Jahre direkter vor als jede Nachrichtensendung.