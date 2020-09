Grenzübergang geöffnet Polizei: Waffenruhe zwischen Israel und Hamas hält bislang

Israels Armee reagierte auf die Attacken jeweils mit Angriffen auf Hamas-Ziele in dem Palästinensergebiet. Zudem wurde nur noch der Transport wichtiger humanitärer Güter in den Gazastreifen erlaubt. Der Treibstoffmangel legte das einzige Elektrizitätswerk in dem Gebiet lahm. Hinzu kam, dass dort in der vergangenen Woche erstmals Corona-Fälle außerhalb spezieller Quarantäne-Einrichtungen nachgewiesen worden waren. Ein unkontrollierter Ausbruch in dem dicht besiedelten Gebiet gilt als Horrorszenario.