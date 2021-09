Nach Unfall der Tochter Eine Stimme gegen Verkehrstote

Eine Rede im Bundestag kam nicht zustande

Zwar habe es auch in Deutschland einige Menschen gegeben, die sich in den vergangnen Jahren für die Systempflicht eingesetzt hätten, doch es habe zu viel Zeit gebraucht, meint Hartmann. „Ich wäre am liebsten nach Berlin gefahren und hätte eine Rede im Bundestag gehalten, gemeinsam mit einer jungen Frau, die einen Unfall überlebt hat und nach vier Jahren wieder Fahrradfahren kann.“ Leider seien sechs Briefe an den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble unbeantwortet geblieben. Bei einem Telefonat mit dem Büro habe ihn eine Mitarbeiterin belehren wollen: „Sie haben doch in Ihrem Alter sicher Sinnvolleres zu tun, als Briefe an Politiker zu schreiben.“ Nein, habe er nicht. Und sagt: „Wenn Politiker nichts tun, ist das menschenverachtend.“