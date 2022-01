Nach Unfall bei Bad Hersfeld Verschwundener Hund nach Tagen wieder aufgetaucht

Hund in Tierklinik

Nach einer ersten Notversorgung in einer Tierarztpraxis in Bad Hersfeld wurde der verletzte Hund zur weiteren Behandlung per Eiltransport in die Tierklinik nach Gießen gebracht.

Die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr drücken die Daumen, dass der verletzte Hund bald wieder genesen wird, schließt der Polizeibericht.