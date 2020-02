Nach Unfall auf der A81 bei Ilsfeld Auto zerlegt und zu Fuß geflüchtet

Der BMW schleuderte bis auf die mittlere Fahrspur, wo ein heranfahrender 49-Jähriger seinen Mazda trotz einer Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig ausreichend verlangsamen konnte. Der Zusammenstoß der Fahrzeuge war so heftig, dass am BMW Totalschaden entstand. Dessen Fahrer stieg aus, nahm die Beine in die Hand und flüchtete in Richtung Ilsfeld.