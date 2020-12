Umstrittene Aktion von Silas Wamangituka So verteidigt Pellegrino Matarazzo den Stürmer des VfB Stuttgart

Bremen - Davie Selke sollte eigentlich im gegnerischen Strafraum Angst und Schrecken verbreiten, der Stürmer des SV Werder war in der 59. Minute der Partie der Bremer gegen den VfB Stuttgart (Liveticker zum Nachlesen) eingewechselt worden. Doch nun, kurz vor dem Abpfiff, setzte Selke zum Sprint in den eigenen Strafraum an – um sich Silas Wamangituka zur Brust zu nehmen.