Nach Überflutungen Anwohner: Stadt soll endlich handeln

Konzeption liegt vor

Was einen möglichen Eingriff in das Kanalnetz anbelangt, wollte Zimmermann ebenfalls keine falschen Hoffnungen machen. „Ich würde Sie anlügen, wenn ich sage: Wir bauen einen anderen Kanal, und dann ist die Welt gut. Das ist leider nicht so“, erklärte er. Gegen solche Regenmassen wie am 19. Mai und das damit einhergehende Oberflächenwasser sei quasi kein Kraut gewachsen. „Wir haben aber tatsächlich in der Seewiesenstraße ein Problem“, stimmte Zimmermann den Anwohnern zu. Er zeigte auch Verständnis für die Gemütslage und die Unzufriedenheit. Man arbeite an einer Lösung, sehe ebenfalls Handlungsbedarf. Es gebe eine Konzeption, wie die Lage für die besonders betroffenen Anrainer verbessert werden könnte, er werde in dem Zusammenhang zu einem Vor-Ort-Termin einladen. Das Ziel sei, den Kanal auf einem Teilstück umzuklemmen, um so für eine Entlastung zu sorgen. „Ich hoffe, dass wir dadurch eine deutliche Verbesserung erreichen“, sagte der Schultes.