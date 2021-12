Nach tödlichem Schuss Alec Baldwin mit emotionaler Botschaft an seine Frau

New York - Rund sechs Wochen nach dem tödlichen Schuss an einem Filmset hat sich Hollywood-Star Alec Baldwin (63) mit einer emotionalen Botschaft bei seiner Ehefrau Hilaria (37) für deren Unterstützung bedankt. „Egal, was mir passiert, egal, was ich erleide, ob ich irgendetwas verliere - niemand kann mir die Freude und Liebe nehmen, die du mir gegeben hast, Hilaria“, schrieb Baldwin am Freitag bei Instagram. „Es sind harte Zeiten. Die Welt wird von Wolken des Hasses erstickt. Aber du hast mir einen Grund zum Leben gegeben. Unser Leben mit unserer Familie ist alles, was mir wichtig ist.“ Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat sechs Kinder.