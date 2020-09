Nach Szalai-Suspendierung Mainzer Spielerstreik beendet, aber FSV-Image beschädigt

Dennoch bleiben Narben. Er könne den Zusammenhalt der Profis und die Solidarität mit Szalai, der am Donnerstag erstmals bei der U23 trainierte, zwar nachvollziehen. "Ich habe aber kein Verständnis dafür, dass dies in den Trainingsbereich reinspielte", kritisierte Beierlorzer.

Eine Rücknahme der Suspendierung von Szalai, die aus sportlichen Gründen erfolgt sei, schloss er kategorisch aus: "Es geht so weiter, wie es entschieden wurde. Ich bleibe dabei." Der ungarische Nationalstürmer will seinen Rauswurf allerdings nicht kampflos hinnehmen. "Wir werden standhaft bleiben und durchsetzen, dass Adam nächste Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen darf", sagte Szalais Berater Oliver Fischer den Zeitungen der VRM-Gruppe und kündigte an: "Adam wird sich keinen neuen Verein suchen. Er will und wird in Mainz bleiben." Den 05ern droht damit sogar eine juristische Auseinandersetzung.

Über die Inhalte der Krisengespräche mit den Profis machten die Verantwortlichen keine Angaben. "Es ist auch ein Wunsch der Mannschaft, sämtliche Dinge intern zu halten", bekräftigte Schröder. Er räumte zumindest Fehler in der Kommunikation mit den Spielern ein. Man habe gewusst, dass die Suspendierung von Szalai eine unpopuläre Entscheidung gewesen sei. Danach hätten sich die Dinge aufgeladen und zu einem Konflikt ausgeweitet. Beierlorzer appellierte daher: "Der Fußball muss wieder in den Vordergrund rücken. Wir wollen gegen Stuttgart begeisternd auftreten."

