Nach Suchlauf-Stopp Region fehlt Plan B für eine Erddeponie

Mit dieser Frage sei er noch nicht an die anderen Kreise herangetreten, berichtet Jürgen Wurmthaler. „Die Ludwigsburger Situation ist erst in den letzten Wochen öffentlich geworden.“ In der Erddeponie Backnang-Steinbach im Rems-Murr-Kreis etwa darf nur Abfall der Deponieklassen 0 und II angeliefert werden – was zur Folge hat, dass diese Deponie langsamer gefüllt wird als die in Schwieberdingen. Der VRS braucht jedoch vor allem Platz für Bauschutt der Klasse I. Denn der bildet das Gros der rund 144 000 Tonnen Erdaushub und Bauschutt aus der Region Stuttgart in Schwieberdingen im Jahr 2021. Könnte Backnang einspringen? Das Landratsamt in Waiblingen senkt den Daumen. Diesen Abfall der geringer belasteten Klasse I an einer aufwendiger abgedichteten DK-II-Deponie wie in Backnang zu entsorgen sei in vielen Fällen nicht wirtschaftlich. Und der Landkreis Esslingen? Er betreibt laut Landratsamt nur drei Deponien der Klasse 0.

Was halten Großbottwar und Hemmingen vom Stopp?

Der Großbottwarer Bürgermeister Ralf Zimmermann (parteilos) sieht im Stopp einen Erfolg, will aber das Verfahren weiter wachsam verfolgen. „Unser Widerstand wird nicht verstummen: Die AVL muss ihre Hausaufgaben machen und errechnen, wie hoch ihr tatsächlicher Bedarf ist.“ Schockiert habe ihn, dass die AVL mit 45 Hektar einfach eine riesige Fläche genommen habe, um damit „den Bauschutt von halb Baden-Württemberg aufzunehmen“. Quasi nebenbei eine Verbrennungsanlage für beschichtetes Restholz zu installieren, „geht überhaupt nicht“.

Und auch Zimmermanns Hemminger Kollege Thomas Schäfer (CDU) bleibt misstrauisch: „Es hat eher den Anschein, dass eben jetzt der Druck aus dem Kessel genommen wird und die sowieso angedachten weiteren Untersuchungen angestrengt werden und am ,Runden Tisch’ im zweiten Quartal 2023 präsentiert werden.“ Hemmingen werde sich – mit Eberdingen und Ditzingen – juristisch und gutachterlich wehren. So werde der Gemeinderat wie geplant in der Sitzung am 13. Dezember eine Resolution gegen den Standort Hemmingen beschließen. Bei einem Suchlauf 2.0 müsste, so Schäfer, nochmals geprüft werden, ob etwa eine Lage im Wald – ähnlich der von der Deponie Burghof in Horrheim – von vornherein auszuschließen sei. Es gebe Waldflächen, die durch den Klimawandel geschädigt seien.

Im Kreis Böblingen ist ein Suchlauf bisher gescheitert. Warum?

Um den Erdaushub von Baustellen im Kreis Böblingen zu deponieren – immerhin 200 000 bis 250 000 Tonnen pro Jahr – sucht das Landratsamt dort schon seit Jahren nach einem geeigneten Standort für eine Erddeponie. Bisher ohne nennenswerten Erfolg. Vor allem das Sindelfinger Rathaus macht dem Landrat das Leben schwer. Oberbürgermeister Bernd Vöhringer (CDU) war es, der den Suchlauf für einen Deponie-Standort 2017 noch mal komplett neu aufrollen ließ, obwohl es schon etliche Gutachten gab und Debatten geführt worden waren. Mehr noch: Vöhringer warf Landrat Roland Bernhard in harten Worten vor, unsauber gearbeitet, Statistiken frisiert und Zahlen nicht korrekt addiert zu haben. So kam es zu einer Arbeitsgruppe und einem neuen Suchlauf. Eine Lösung des Problems ist nicht in Sicht.

Sind nur die Abfallmengen aus dem Landkreis Ludwigsburg für die neue Deponie bindend?

Ausgangslage

Der Freie-Wähler-Fraktionschef im Kreistag, Rainer Gessler, sagt: „Eine neue Deponie im Kreis kann grundsätzlich nur mit den Abfallmengen aus dem Kreis begründet werden.“ Daran ist laut Regierungspräsidium Stuttgart richtig, dass es einer Planrechtfertigung bedarf. Entscheidend sei jedoch die Entsorgungssicherheit. Und die beziehe sich auf die Gesamtkapazität der baden-württembergischen Deponien in zehn Jahren.

Bedeutung

Laut RP gehöre der Kreis Ludwigsburg zum Gebiet des Verband Region Stuttgart, der als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger unter anderem für Bodenaushub der Deponien der Klasse I die Entsorgung koordiniert. Dies widerspreche einer ausschließlich landkreisbezogenen Betrachtungsweise.