Nach Sturz einer Passagierin Busfahrer kämpft vor Gericht um seinen Führerschein

Der Mann war am 12. August 2020 gegen 5.57 Uhr auf der Ludwigsburger Straße in Freiberg unterwegs, als es zu dem Vorfall kam. Er bremste seinen Bus an der Einmündung zur Menzelstraße wegen eines Blitzgerätes ab, wodurch eine Passagierin umfiel. Die 58-jährige Frau knallte auf den Po und zog sich dadurch einen Stauchungsbruch des vierten Lendenwirbels zu. Sie zeigte den Busfahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung an, weshalb dieser einen Strafbefehl bekam, in welchem neben einer Geldstrafe ein vierwöchiges Fahrverbot vorgesehen war.