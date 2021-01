Nach Sturm auf Kapitol Golfverband zieht Major von Trump-Kurs zurück

"Wir haben uns in einer politischen Situation wiedergefunden, die wir uns nicht ausgesucht haben", sagte Seth Waugh, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der PGA of America, der Nachrichtenagentur AP. "Unser Gefühl nach den tragischen Ereignissen am Mittwoch war, dass wir es nicht länger in Bedminster halten können. Der Schaden hätte irreparabel sein können. Die einzige richtige Vorgehensweise war, zu gehen."