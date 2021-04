Nach Sturm auf das US-Kapitol Zwei Polizisten reichen Klage gegen Donald Trump ein

In der vor einem Bundesgericht in Washington eingereichten Klage bringen die beiden Kapitol-Polizisten unter anderem vor, Trump habe den Mob, „angeheizt, ermutigt, aufgestachelt und dirigiert“. Sidney Hemby sei dabei unter anderem gegen die Türen des Kapitols gedrückt und mit Chemikalien besprüht worden, zitierte auch die „Washington Post“ aus der Klageschrift. James Blassingame gab demnach an, er sei gegen eine Steinsäule geschleudert worden und habe am Rücken sowie am Kopf Verletzungen erlitten.