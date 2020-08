Nach Streit in Großbottwar Angeklagter streitet Schuld vehement ab

Der gelernte Lagerist, der sich vor einiger Zeit mit einem Autohandel selbstständig gemacht hat, will sein Auto nicht selbst gefahren haben, weil er „schon was getrunken“ hatte. Hintergrund der Geschichte ist – seiner Schilderung nach – der Diebstahl von 2000 Euro. Die soll ihm einer der Insassen des Audi mal geklaut haben. Sein Bekannter, dessen Namen er nicht sagen will, habe an dem Abend vorgeschlagen, mit den Leuten zu reden und die Sache aus der Welt zu schaffen. Man fuhr durch die Gegend und stieß in Großbottwar prompt auf den „Täter“ und seine Kumpels.