Nach Streit in einer Gaststätte in Großbottwar Mann wird von drei Brüdern verprügelt

Ein 47-Jähriger ist am Samstag in und vor einer Gaststätte in Großbottwar schwer verletzt wurden. Er war gegen 22.20 Uhr von einem 18-Jährigen aufgefordert worden, ihm seinen Autoschlüssel für eine Spritztour auszuhändigen. Nachdem er sich weigerte, schlug ihn der 18-Jährige. Vor der Tür kamen die 20 und 23 Jahre alten Brüder des 18-Jährigen hinzu und schlugen und traten auf den 47-Jährigen ein.