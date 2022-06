Nach Spiel gegen Ungarn Flick: "Rückschritt", Bierhoff: Fans bekommen graue Haare

Doch Flicks Analyse nach dem dritten Remis in der Nations League sprach für sich. "Vom Ergebnis her und von der Art und Weise, wie wir das Spiel angegangen sind, war es für uns ein Rückschritt", sagte der 57-Jährige am späten Samstagabend in der Puskas-Arena in Budapest. Und fügte mahnend an: "Klar muss man auch sagen, dass wir in der Defensive schon das Eine oder Andere zugelassen haben, was einfach nicht sein darf."